La LitRPG continue sa conquête de la France avec le 4ème tome de System Universe - Les épreuves de Cydaria RESUME DU TOME 4 DE "SYSTEM UNIVERSE" : Tout sourit à Derek Hunt. Son pire ennemi a été mis hors d'état de nuire, et la vente aux enchères de Savannah promet de faire exploser ses profits. Jamais il ne s'est senti aussi puissant. Quand le prince Edgar lui propose de prendre part à une mystérieuse mission, il y voit l'occasion de se couvrir de gloire et de soigner ses statistiques : une étape de plus dans son irrésistible ascension. Mais a-t-il bien mesuré les risques encourus ? A-t-il la moindre idée de ce qui l'attend au bout de l'aventure et des dangers qui pèsent sur le royaume de Cydaria ? Avant d'entrer dans la partie, mieux vaut s'assurer de connaître les règles du jeu... Découvrez le quatrième livre de la saga best-seller aux US. ENTREZ DANS L'UNIVERS LITRPG : Au croisement de la science-fiction, la fantasy et le jeu vidéo, découvrez un nouveau genre inédit en France. Le terme LitRPG est une contraction de " Littérature " et de " Role Playing Game ". Il désigne un genre littéraire qui mélange les codes de la littérature de l'imaginaire (science-fiction, fantastique et fantasy) et ceux du jeu vidéo (jeu de rôle en particulier). Imaginez tout ce que vous aimez dans vos jeux préférés et vous le retrouverez dans ces romans : de grandes aventures épiques, des personnages qui suivent des quêtes, prennent des niveaux, gagnent de l'expérience, affrontent des boss, etc. LA SAGA DE LITRPG BEST-SELLER AUX US : Découvrez le premier livre de la série LitRPG best-seller de SunriseCV ! Pénétrez dans les tréfonds du multivers et explorer le nouveau monde atypique de Derek, mêlant fantasy, science-fiction et jeu vidéo. Une aventure palpitante qui propose un système de progression addictif et redéfinit les limites du genre - ne manquez pas le phénomène LitRPG de l'année ! System Universe - Les épreuves de Cydaria - Tome 4 : Livre Fantasy et Science-Fiction. Nouveauté roman 2026.