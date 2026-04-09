Un roman pétillant et audacieux. L'héroïne octogénaire nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour s'affranchir, aimer et vivre pleinement. Là, dans ma caboche, je suis toujours cette gamine, ce feu follet qui danse à l'abri des regards, sous le revêtement policé, le vernis de civilisation, sauvageonne éprise de liberté, prête à se donner en un quart de seconde à un inconnu, parce que son sourire, parce que son regard, parce que quelque chose de suave dans sa voix, frissons sur la peau, il n'en faut pas plus, croyez-moi, il n'en faut pas plus, c'est déjà énorme. Oh, quoi ! Vous voulez connaître mon âge exact ? Ben voilà, je vous le dis : 82 ans. Vous la saisissez, maintenant, l'origine de ma fichue culpabilité ? " A 82 ans, l'héroïne de Que rien ne fane s'enflamme d'une passion soudaine et inattendue pour un célèbre rocker et revendique haut et fort son droit à une existence pleine, riche et vibrante, malgré, ou peut-être grâce à, son âge. Un hommage à la vieillesse, une ode à la liberté, au désir, au pouvoir de la musique, et à l'audace de vieillir avec fougue. Un roman qui décoiffe, fait rire et donne envie d'écouter du rock à plein volume !