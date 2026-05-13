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Sur les pas des mondes invisibles

Peter Deunov

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La réalité ne se limite pas au monde visible. Au-delà de la matière existent des plans plus subtils qui influencent profondément la vie humaine. Comprendre ces dimensions invisibles, c'est accéder à une sagesse plus large et à une connaissance plus juste de soi et du monde. Cet ouvrage explore les trois mondes qui structurent l'existence : le monde physique, le monde spirituel et le monde divin. Il montre comment pensées, sentiments et actes résonnent à travers ces plans et façonnent le destin intérieur de chacun. La vérité y apparaît comme une expérience vivante, fruit de la conscience et de l'éveil intérieur. Sur les pas des Mondes Invisibles s'adresse à ceux qui souhaitent dépasser l'apparence des choses et marcher avec lucidité sur le chemin de la sagesse et de la vérité.

Par Peter Deunov
Chez Ali Baba

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Auteur

Peter Deunov

Editeur

Ali Baba

Genre

Esotérisme

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Sur les pas des mondes invisibles

Peter Deunov

Paru le 13/05/2026

244 pages

Ali Baba

11,50 €

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