Eloge de la rencontre et du dialogue

Dans nos existences marquées par des pesanteurs et des grâces comme dans notre monde à la fois si beau et si chaotique, une priorité pour mieux vivre ensemble est de promouvoir une culture de la rencontre et du dialogue fraternels. Rencontres et dialogues de qualité contribuent à ce que les personnes et leurs organisations et communautés avancent courageusement pour donner sens et cohérence à nos vies, à nos cultures, à nos sociétés, au monde qui nous entoure. Ces rencontres, donnant lieu à des dialogues, des débats, délibérations, etc., sont porteuses d'ouverture et de liens qui aident à l'épanouissement individuel et collectif comme à promouvoir notre pouvoir d'agir. Encore faut-il pouvoir s'appuyer sur des identités solides et assumées qui relient passé, présent et futur. C'est pourquoi il est fondamental d'approfondir nos identités racines, de cultiver nos identités relations et de choisir nos identités vocations. Alors pourra se co-constuire du local au global, au quotidien et dans la durée, une alliance humaniste des forces de vie qui mobilise créativité, coopération, sagacité, responsabilité.