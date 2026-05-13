L'Oracle des Guides de Lumière est un livre de guidance directe. Il ne se lit pas de façon linéaire. Il se consulte. Prends ce livre entre tes mains. Pose intérieurement une question claire. Ouvre-le. La réponse est là. Les messages qui composent cet oracle sont conçus pour agir comme des miroirs de l'intelligence cosmique. Les guides spirituels, les Anges, les Maîtres Ascensionnés, ne sont pas des figures lointaines mais des présences accessibles à notre conscience ici et maintenant. Chaque page offre une réponse immédiate, sans détour, destinée à éclairer une décision, apaiser un doute ou confirmer un choix déjà pressenti. Il t'aide à entendre ce que tu sais déjà, au-delà du mental. Un outil simple, direct et intuitif, à ouvrir chaque fois qu'une question demande à être éclairée.