Le poirier de Papy Julien

A l'ombre du poirier qui régale de nombreux oiseaux, un petit garçon et son grand-père passent ensemble des moments précieux. Toujours joyeux et facétieux, le vieil homme apprend à l'enfant à observer ce qui l'entoure et à apprécier les bonheurs simples de la vie. Et lorsque l'arbre centenaire est menacé par la canicule, Papy Julien trouve une solution pour continuer à prendre soin de tous les oiseaux qu'il abrite. Evoquant les jolis souvenirs d'un enfant devenu à son tour parent, cette histoire raconte que les arbres et les êtres ne disparaissent jamais totalement...