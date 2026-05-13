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#Album jeunesse

Le poirier de Papy Julien

Val Reiyel, SeL

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A l'ombre du poirier qui régale de nombreux oiseaux, un petit garçon et son grand-père passent ensemble des moments précieux. Toujours joyeux et facétieux, le vieil homme apprend à l'enfant à observer ce qui l'entoure et à apprécier les bonheurs simples de la vie. Et lorsque l'arbre centenaire est menacé par la canicule, Papy Julien trouve une solution pour continuer à prendre soin de tous les oiseaux qu'il abrite. Evoquant les jolis souvenirs d'un enfant devenu à son tour parent, cette histoire raconte que les arbres et les êtres ne disparaissent jamais totalement...

Par Val Reiyel, SeL
Chez Piktos Jeunesse

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Auteur

Val Reiyel, SeL

Editeur

Piktos Jeunesse

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Le poirier de Papy Julien

Val Reiyel, SeL

Paru le 13/05/2026

32 pages

Piktos Jeunesse

15,00 €

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