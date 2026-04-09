Partir sur la Route circulaire d'Islande

Grâce à la nouvelle collection Partir de Lonely Planet, lancez-vous sur l'incomparable route circulaire d'Islande ! Cette boucle de 1 322 km fait le tour de l'île volcanique et relie presque tous les sites d'intérêt accessibles sans besoin de louer un 4x4 . A la clé, des paysages à couper le souffle et toute la richesse de la vie culturelle islandaise. Située tout près du Cercle polaire arctique, cette île isolée, peu peuplée, est une merveille de la nature, façonnée par des forces titanesques - geysers, volcans et glaciers. Les amateurs d'espaces sauvages spectaculaires seront ravis ! Boucle de 1 322 km, la Route 1 ou Route circulaire relie presque l'ensemble des sites accessibles sans besoin de louer un 4x4 ! En route, vous longerez fjords, marmites de boue, champs de lave lunaires, cascades, plages de sable noir, glaciers majestueux... Vous découvrirez la capitale Reykjavik, un concentré de la vie culturelle islandaise. Avec un peu de patience, vous pourrez observer des macareux sur les falaises, des baleines au large des côtes ou encore des phoques se prélassant sur les plages. Retrouvez toutes les astuces et tous les conseils d'auteurs amoureux de l'Islande pour planifier et préparer votre itinéraire. Ce guide décrit étape par étape les 1 322 km qui composent la Route circulaire. Chaque étape se présente avec un tracé du tronçon proposé, les principaux points d'intérêt, des recommandations de lieux où se restaurer et où se loger et des conseils des auteurs. Des essais thématiques apportent un éclairage sur des spécificités naturelles et culturelles en Islande. Des cartes claires avec le tracé de la Route circulaire et les incontournables, les plans des villes principales avec leurs points d'intérêts. Et une belle première carte dépliante et illustrée qui donne le ton de ce guide. Et bien sûr, toutes les informations pratiques pour se lancer à son tour dans ce beau périple (location de véhicule, code de la route, budget...). En clair, un joli carnet de route avec des pages aux coins arrondis et un format pratique, à emporter avec soi sur la Route circulaire d'Islande.