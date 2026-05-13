Dans une drôle d'école, le lecteur mène l'enquête et élimine lui-même les suspects pour trouver qui est le coupable. Des cheveux blonds ? Un bouton sur le visage ? Des yeux verts ? Au début de chacune de ces quinze histoires, de la directrice à la cuisinière, tout le monde pourrait être coupable, même les élèves ! Quinze enquêtes loufoques à résoudre Au cours de quinze histoires illustrées avec humour, le lecteur doit trouver qui a vidé la piscine, qui a collé l'instituteur à sa chaise, ou encore qui a laissé d'étranges traces dans le jardin modèle de l'école avec, en toile de fond, un fil rouge habilement mené tout au long du livre. Une fabrication au service du jeu Comme dans le jeu Qui est-ce ? , les portraits sur la couverture et le système de fermeture des fenêtres permettent à l'enquêteur en herbe de cacher les personnages qui ne correspondent pas à la description faite du suspect. Si le lecteur a bien trouvé tous les indices de chaque énigme, à la fin de l'histoire, il n'en reste plus qu'un !