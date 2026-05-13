Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Qui est le coupable ?

Pascal Prévot, Vincent Caut

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans une drôle d'école, le lecteur mène l'enquête et élimine lui-même les suspects pour trouver qui est le coupable. Des cheveux blonds ? Un bouton sur le visage ? Des yeux verts ? Au début de chacune de ces quinze histoires, de la directrice à la cuisinière, tout le monde pourrait être coupable, même les élèves ! Quinze enquêtes loufoques à résoudre Au cours de quinze histoires illustrées avec humour, le lecteur doit trouver qui a vidé la piscine, qui a collé l'instituteur à sa chaise, ou encore qui a laissé d'étranges traces dans le jardin modèle de l'école avec, en toile de fond, un fil rouge habilement mené tout au long du livre. Une fabrication au service du jeu Comme dans le jeu Qui est-ce ? , les portraits sur la couverture et le système de fermeture des fenêtres permettent à l'enquêteur en herbe de cacher les personnages qui ne correspondent pas à la description faite du suspect. Si le lecteur a bien trouvé tous les indices de chaque énigme, à la fin de l'histoire, il n'en reste plus qu'un !

Par Pascal Prévot, Vincent Caut
Chez Editions Milan

|

Auteur

Pascal Prévot, Vincent Caut

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Qui est le coupable ? par Pascal Prévot, Vincent Caut

Commenter ce livre

 

Qui est le coupable ?

Pascal Prévot, Vincent Caut

Paru le 13/05/2026

40 pages

Editions Milan

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408066048
9782408066048
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.