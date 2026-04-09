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#Album jeunesse

Bisous du matin

Nina Stajner

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Un livre tendre comme un câlin, à murmurer à son bébé dès la naissance. Quand le soleil se lève, les amis de la forêt réveillent leurs petits en douceur : biche, écureuil, hérisson et renarde partagent leurs plus tendres bisous pour souhaiter une bonne journée à leurs bébés. Ce livre poétique et lumineux illustre la douceur du lien affectif. Les aquarelles de Nina tajner plongent le lecteur dans un univers tendre et apaisant. Le texte court, parle de joie et d'amour, avec des rimes choisies. Blotti contre son parent, bébé écoute le son réconfortant de la voix et partage un moment de complicité qui renforce le lien et éveille les sens. Un cadeau idéal, pour découvrir les bienfaits de la lecture dès la naissance.

Par Nina Stajner
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Nina Stajner

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Tout-carton

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Bisous du matin

Nina Stajner

Paru le 16/04/2026

12 pages

1, 2, 3 Soleil !

9,95 €

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Scannez le code barre 9782384536634
9782384536634
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