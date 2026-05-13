Le Livre des Sorcières

Sera-t-elle brûlée sur le bûcher... ou consumée par la magie ? En 1485, dans la cité autrichienne d'Innsbruck, Helena, jeune épouse d'un riche bourgeois, n'a que deux préoccupations : tenir la maison de son mari et porter ses enfants. Mais lorsque leur valet est retrouvé mort, on accuse Helena de l'avoir tué. Pire encore : on la soupçonne de sorcellerie. Livrée à l'effroyable inquisiteur Heinrich Kramer, elle est enfermée avec six autres femmes promises au bûcher. Dans l'obscurité de leur cachot, les captives découvrent un talisman de magie noire, qu'elles tentent d'utiliser pour s'évader. Mais l'objet réveille des forces avides de les posséder. Tandis que sa terrible sentence approche, Helena comprend que les vivants ne sont pas les seuls à vouloir sa perte. La Dernière Sorcière s'inspire de la véritable histoire d'Helena Scheuberin, dont le destin déclenchera la tristement célèbre chasse aux sorcières qui sévira en Europe jusqu'au XVIIe siècle.