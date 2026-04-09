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#Album jeunesse

Petit Canard Petit Canard, devine qui se cache ?

Pintachan

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Un album cache-cache avec flaps et miroir, irrésistible pour les tout-petits ! "Petit Canard, Petit Canard, devine qui se cache derrière le ballon ? C'est l'oiseau ! ' Cette adorable collection propose cinq questions et cinq grands flaps à soulever. Les illustrations sont de grande taille pour capter l'attention des tout-petits. Sous le dernier flap, bébé va découvrir son visage dans un miroir : éclats de rire garantis ! Les pages et les flaps sont en carton épais pour être facilement manipulés par les petites mains.

Par Pintachan
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Pintachan

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres rabats, tirettes

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Petit Canard Petit Canard, devine qui se cache ?

Pintachan

Paru le 09/04/2026

10 pages

1, 2, 3 Soleil !

9,95 €

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Scannez le code barre 9782384536108
9782384536108
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