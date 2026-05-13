Comment garder son humanité quand les machines ont pris le contrôle ? Après avoir causé la chute de la civilisation humaine, les Défaillants, des robots humanoïdes ultra intelligents, sèment la terreur parmi les communautés restantes. Depuis l'attaque qui a décimé presque tous les siens, Till survit en se déplaçant d'abri en abri avec ses camarades de fortune. Orion et Hestia, frère et soeur jumeaux, ont la chance de vivre à SPES, un réseau de cités souterraines. Alors qu'Hestia, brillante technologicienne, met ses talents au service de sa communauté, Orion a choisi de rejoindre la milice pour découvrir la Surface à l'occasion d'une périlleuse mission de sortie. Leur voie semble tracée, jusqu'au jour où les agissements de SPES les poussent à remettre en question le système dans lequel ils ont grandi. Et lorsque le chemin d'Orion croise celui de Till, toutes ses certitudes volent en éclats. Car dans un monde dévasté, le pire ennemi n'est peut-être pas celui qu'on croit... Le Chant des Machines a remporté la seconde édition du concours d'écriture young adult Big Bang !