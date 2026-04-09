Un album cache-cache avec flaps et miroir, irrésistible pour les tout-petits ! "Coccinelle, coccinelle, devine qui se cache dans la pomme ? C'est le ver de terre ! ' Cette adorable collection propose cinq questions et cinq grands flaps à soulever. Les illustrations sont de grande taille pour capter l'attention des tout-petits. Sous le dernier flap, bébé va découvrir son visage dans un miroir : éclats de rire garantis ! Les pages et les flaps sont en carton épais pour être facilement manipulés par les petites mains.