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#Roman francophone

Le baiser de Claire

Yves Viollier

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C'est l'histoire d'un amour ordinaire et extraordinaire. Au début du XIIIe siècle, la violence et la guerre sont partout, à l'intérieur de l'Italie entre les cités, à l'extérieur avec les croisades. François, jeune et riche fils de marchand d'Assise, rêve de chevalerie. Après des errances et le cachot, il décide, envers et contre tous, de servir le Dieu de l'Evangile. Claire le voit, l'entend. Elle a douze ans de moins que lui, tout les sépare, et c'est lui qu'elle choisit : elle va aimer comme lui, avec lui, absolument. On connaît François et son plaidoyer pour la Création. On connaît moins l'admirable Claire, d'une liberté absolue, une femme d'aujourd'hui. Ils vivront jusqu'au bout un coup de foudre qu'on n'a jamais osé ni dire ni regarder en face depuis huit cents ans. Catherine-Agnès, la soeur de Claire, raconte... Yves Viollier est un auteur reconnu pour son écriture sensible et authentique, mêlant émotions profondes et portraits humains nuancés. Primé à plusieurs reprises, il séduit un large public grâce à ses récits riches en humanité et en simplicité.

Par Yves Viollier
Chez Ephata

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Auteur

Yves Viollier

Editeur

Ephata

Genre

Littérature française

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Le baiser de Claire

Yves Viollier

Paru le 13/05/2026

300 pages

Ephata

8,90 €

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