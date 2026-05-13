Activité physique, routine alimentaire mais aussi santé, vous saurez absolument tout sur votre animal grâce à son signe astrologique. Savez-vous que les animaux, tout comme les humains, ont un signe astrologique ? En effet, les planètes interagissent avec la nature et tous les êtres vivants sur Terre. Grâce à l'astrologie animalière, vous allez pouvoir décoder le caractère de votre compagnon à quatre pattes, vous permettant d'établir une meilleure communication avec lui. Activité physique, routine alimentaire mais aussi santé, vous saurez absolument tout sur votre animal grâce à son signe astrologique. Vous pourrez ainsi mieux cerner ses besoins et créer ensemble une relation privilégiée. Vous déterminerez également si votre caractère est compatible avec le sien et découvrirez la manière dont il communique, ressent, aime et agit dans son environnement. Un livre magnifiquement illustré pour tous les amoureux des animaux, à offrir ou à s'offrir !