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#Roman jeunesse

L'énigme des canaux

Sara Gianassi, Marie Ray

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Venise, 1512. La jeune Alba Monciatti, âgée de 14 ? ans, voit son père, marchand influent, tomber gravement malade et l'obliger à livrer une mystérieuse caisse contenant une machine de Léonard de ? Da ? Vinci. Mais sur le quai, un jeune homme blessé lui confie un étui secret renfermant un message codé qui annonce l'arrivée d'un précieux bateau en provenance de Constantinople. Aidée de Fiorella, une servante juive de son âge, elle déchiffre le code, s'infiltre dans le Palais des Doges, découvre que son père a été arrêté après une violente altercation et doit réunir une rançon astronomique. Entre amitié naissante, complots et audace, Alba découvre que le courage n'attend pas l'âge - mais le temps presse et chaque décision peut coûter la liberté... ou la vie.

Par Sara Gianassi, Marie Ray
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Sara Gianassi, Marie Ray

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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L'énigme des canaux

Sara Gianassi, Marie Ray

Paru le 09/04/2026

230 pages

Editions Emmanuel

15,95 €

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Scannez le code barre 9782384333585
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