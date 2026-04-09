L'énigme des canaux

Venise, 1512. La jeune Alba Monciatti, âgée de 14 ? ans, voit son père, marchand influent, tomber gravement malade et l'obliger à livrer une mystérieuse caisse contenant une machine de Léonard de ? Da ? Vinci. Mais sur le quai, un jeune homme blessé lui confie un étui secret renfermant un message codé qui annonce l'arrivée d'un précieux bateau en provenance de Constantinople. Aidée de Fiorella, une servante juive de son âge, elle déchiffre le code, s'infiltre dans le Palais des Doges, découvre que son père a été arrêté après une violente altercation et doit réunir une rançon astronomique. Entre amitié naissante, complots et audace, Alba découvre que le courage n'attend pas l'âge - mais le temps presse et chaque décision peut coûter la liberté... ou la vie.