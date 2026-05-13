Un enterrement, trois chatons... et une rencontre qui va tout changer. Lorsque Jacques apprend le décès de sa marraine, dernier lien avec son passé, il est loin d'imaginer que cet événement va bouleverser sa vie. Entre une voisine déterminée à placer une portée de chatons abandonnés et un voisin acariâtre surnommé "Citron" , le voilà embarqué dans une aventure inattendue. Ce qui n'était qu'un prétexte finit par tout bousculer : les solitudes se brisent, les défenses tombent et des liens se créent. Tandis que Jacques tente de récupérer un héritage chargé de sens, chacun se découvre capable d'attention, de courage... et d'attachement. Avec humour et délicatesse, Fanny Brucker signe un roman tendre et profondément humain sur le deuil, la solitude et ces rencontres qui, parfois, changent tout. Fanny Brucker vit en Charente-Maritime. Trois chatons et un enterrement est son sixième roman.