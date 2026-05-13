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#Roman francophone

Trois chatons et un enterrement

Fanny Brucker

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Un enterrement, trois chatons... et une rencontre qui va tout changer. Lorsque Jacques apprend le décès de sa marraine, dernier lien avec son passé, il est loin d'imaginer que cet événement va bouleverser sa vie. Entre une voisine déterminée à placer une portée de chatons abandonnés et un voisin acariâtre surnommé "Citron" , le voilà embarqué dans une aventure inattendue. Ce qui n'était qu'un prétexte finit par tout bousculer : les solitudes se brisent, les défenses tombent et des liens se créent. Tandis que Jacques tente de récupérer un héritage chargé de sens, chacun se découvre capable d'attention, de courage... et d'attachement. Avec humour et délicatesse, Fanny Brucker signe un roman tendre et profondément humain sur le deuil, la solitude et ces rencontres qui, parfois, changent tout. Fanny Brucker vit en Charente-Maritime. Trois chatons et un enterrement est son sixième roman.

Par Fanny Brucker
Chez Litos

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Auteur

Fanny Brucker

Editeur

Litos

Genre

Littérature française

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Trois chatons et un enterrement

Fanny Brucker

Paru le 13/05/2026

369 pages

Litos

8,20 €

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Scannez le code barre 9782385061739
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