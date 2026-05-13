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Les meilleures expériences au Costa Rica

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Vivez le Costa Rica à travers des expériences singulières ! Surfer sur les vagues et se détendre sur le sable. Faire le plein d'adrénaline grâce à une multitude d'aventures 100 % nature. Réveiller ses papilles au café ou au chocolat. Rester sans voix devant d'impressionnants volcans. Prendre un bain de culture dans une capitale animée. S'immerger dans la faune et la flore sauvages. Rafraîchir corps et esprit sous de puissantes cascades. Avec plus d'un quart de ses terres protégées, le Costa Rica est une destination idéale pour observer la richesse de la faune sauvage : baleines à bosse, tortues luth, requins, paresseux, singes hurleurs, aras rouges, toucans... Les voyageurs arpentent des sentiers longeant forêts tropicales, hautes montagnes, fosses volcaniques et cascades. Le littoral offre aussi de belles plages pour se relaxer ou surfer. Des pages introductives thématiques pour aborder le Costa Rica sous tous les angles : plages et surf, trésors du passé, la culture du café, les expéditions à la découverte de la faune... Les régions costaricaines à ne pas manquer (San José et la Vallée centrale, le Nord volcanique, la côte caribéenne, la péninsule de Nicoya, la côte pacifique, la péninsule d'Osa) traitées sous forme d'activités, de promenades et de visites incontournables ou insolites. Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. De nombreuses propositions d'activités nature et de plein air (surf, observation de la faune depuis les passerelles dans la canopée, tyroliennes, randonnées, plongée, baignade, VTT) pour s'évader et s'émerveiller dans des paysages grandioses. Et toujours : des informations pratiques pour préparer son séjour et ses visites au Costa Rica. En clair, un guide Lonely Planet de la collection "Meilleures expériences" pour découvrir et vivre autrement le Costa Rica, un pays phare d'Amérique centrale.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Costa-Rica

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Les meilleures expériences au Costa Rica

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 13/05/2026

262 pages

Lonely Planet

17,90 €

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