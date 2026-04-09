L'Archipel oublié

Un garçon rejeté pour ses différences qui se découvre un destin hors du commun. Un monde où les légendes ne peuvent exister que si l'on y croit. Le premier tome de la nouvelle duologie d'Arnaud Druelle, l'auteur de la série Crocs-de-loup et de la Candy Team. Aux confins de l'imaginaire s'étend un archipel composé de fragments de lune : LEGENDARIA. Une prophétie y murmure qu'un élu viendra sauver ces terres enchantées de la pire des menaces... si seulement il accepte son destin. Recueilli dans un orphelinat avec pour seul bagage un pendentif en forme de croissant de lune, Callan a toujours senti qu'il était différent, comme son amie et confidente Kyla. Le jour où il colle des affiches pour annoncer une représentation du cirque Baltazar, des voyous l'attaquent. Contre toute attente, un inconnu nommé Mordrak s'interpose. Muni d'une étrange lanterne, il révèle à Callan être à la recherche d'un garçon désigné par une légendaire prophétie... et que ce garçon, ce serait lui ! Ce mystérieux personnage l'aurait donc secouru pour mieux se moquer de lui ? C'est ce que Callan croit. Il n'a alors plus qu'une envie : que Mordrak disparaisse ! Mais celui-ci n'a pas l'intention de le laisser tranquille. Entre aventures, magie et secrets ancestraux, Callan est au seuil d'un destin extraordinaire. Aidé de Kyla, parviendra-t-il à le franchir et accepter son rôle tandis que, sur Légendaria, des ombres se répandent plus vite que la lumière ?