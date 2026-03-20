50 ans - 50 affiches de la collection de l’art brut

50 ans d'affiches emblématiques de l'Art Brut par Werner Jeker, un hommage vibrant à une collaboration graphique unique Ce magazine au format A3 réunit une sélection de 50 affiches d'expositions présentées à la Ce magazine au format A3 réunit une sélection de 50 affiches d'expositions présentées à la Collection de l'Art Brut entre 1976 et 2026 et conçues par Werner Jeker, qui signe également la maquette de l'ouvrage. A travers ce projet, la Collection de l'Art Brut souhaite rendre hommage à ces cinq décennies de collaboration fructueuse. Exposition : Collection de l'Art Brut, Lausanne, du 27 février au 27 septembre 2026- Célèbre 50 ans de collaboration entre Werner Jeker et la Collection de l'Art Brut (1976-2026). Sélection de 50 affiches d'exposition conçues par le célèbre graphiste lausannois ; le design du magazine est également signé par Werner Jeker. - Présentation grand format pour une immersion visuelle optimale. - Un aperçu unique des expositions d'une institution riche de 70 000 oeuvres.