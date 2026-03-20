Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

50 ans - 50 affiches de la collection de l’art brut

Sarah Lombardi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
50 ans d'affiches emblématiques de l'Art Brut par Werner Jeker, un hommage vibrant à une collaboration graphique unique Ce magazine au format A3 réunit une sélection de 50 affiches d'expositions présentées à la Ce magazine au format A3 réunit une sélection de 50 affiches d'expositions présentées à la Collection de l'Art Brut entre 1976 et 2026 et conçues par Werner Jeker, qui signe également la maquette de l'ouvrage. A travers ce projet, la Collection de l'Art Brut souhaite rendre hommage à ces cinq décennies de collaboration fructueuse. Exposition : Collection de l'Art Brut, Lausanne, du 27 février au 27 septembre 2026- Célèbre 50 ans de collaboration entre Werner Jeker et la Collection de l'Art Brut (1976-2026). Sélection de 50 affiches d'exposition conçues par le célèbre graphiste lausannois ; le design du magazine est également signé par Werner Jeker. - Présentation grand format pour une immersion visuelle optimale. - Un aperçu unique des expositions d'une institution riche de 70 000 oeuvres.

Par Sarah Lombardi
Chez 5 Continents

|

Auteur

Sarah Lombardi

Editeur

5 Continents

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 50 ans - 50 affiches de la collection de l’art brut par Sarah Lombardi

Commenter ce livre

 

50 ans - 50 affiches de la collection de l’art brut

Sarah Lombardi

Paru le 20/03/2026

112 pages

5 Continents

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788874396955
9788874396955
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.