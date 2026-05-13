Mon agenda scolaire Licornes

Un agenda très complet pour bien organiser son année scolaire ! Une page par jour pour noter les devoirs, des lignes espacées pour bien écrire et un espace pour les notes personnelles. Contacts utiles, emploi du temps, calendrier annuel, tables d'addition et de multiplication, prévention du harcèlement, numéros d'urgences, pages de dédicaces pour les amis... Avec en bonus, 2 pages de stickers et des surprises sur toutes les pages (coloriage, sudoku, citations, recettes de cuisine, quiz, bonnes résolutions...), une couverture toute douce qui s'illumine de fluo, des coins arrondis pour ne pas s'abîmer dans le cartable, un ruban marque-page. Cet agenda est un super outil pour aider les enfants à s'organiser. Une fois rempli, il deviendra un beau souvenir de l'année écoulée.