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Fièvre noire

Keith Rosson

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Vous aimez les aventures du Bourbon Kid ? Vous allez adorer Fièvre noire ! Tout commence plutôt calmement. Tim et Hutch, deux gangsters tout droit sortis d'un fi lm de Tarantino, viennent secouer un type qui doit quelques milliers de dollars à leur boss, un mafi eux local. La routine, en somme. Jusqu'à ce que Hutch découvre une main tranchée dans le frigo du type en question. Etrange ? Et ce n'est qu'un début. Car à partir de là, tout part en vrille. En quelques heures seulement, on se dirige à vitesse grand V vers l'apocalypse. Rien que ça. Au menu ? Une agence gouvernementale top secret qui a le tort de vouloir danser avec le diable, une conspiration démoniaque, des artefacts occultes, du satanisme, sans oublier des bains de sang, un ange déchu et quelques morts un peu trop vivants. Mais aussi de l'amour, des trahisons, des histoires de famille... et bien plus encore. Au milieu de ce foutoir, Katherine Moriarty, une ex-star du punk embarquée bien malgré elle dans un cauchemar éveillé, va avoir fort à faire... Mieux qu'un roman, Keith Rosson nous propose de vivre une véritable expérience... du genre attaque de panique ! Un tourbillon infernal qu'on n'avait pas vu depuis les aventures du Bourbon Kid. Vous voulez du sang neuf ? Vous allez être servi. A vos risques et périls. On vous aura prévenu. " Un roman effréné, cradingue, impitoyable... Un livre qui vous traîne par les cheveux et vous envoie valser en hurlant dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. " Anonyme, auteur du Livre sans nom " Passionnant, haletant, terrifiant... Chaque phrase s'abat sur vous comme une pluie de coups de poing. " Stephen King

Par Keith Rosson
Chez Sonatine

|

Auteur

Keith Rosson

Editeur

Sonatine

Genre

Thrillers

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Fièvre noire

Keith Rosson trad. Charles Bonnot, Sigolène Vivier

Paru le 13/05/2026

480 pages

Sonatine

23,90 €

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