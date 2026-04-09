Le destin exceptionnel d'une femme, croix de guerre de la 1ère guerre mondiale et résistante dans la seconde - ; Allez, Emilienne, me dis-je pour m'enhardir. Tu peux y arriver ! Je dévale l'escalier (...) et je me précipite dans la rue. Je ne me préoccupe ni des obus ni des balles, je ne pense qu'à mon objectif. Il est tout près, je m'y projette déjà. Je me dirige vers la place de l'église en criant : - ; Arrêtez-vous ! Je gesticule tellement que les soldats finissent par remarquer ma présence. Un officier se détache aussitôt de la colonne et s'approche de moi. - ; Que se passe-t-il, mademoiselle ? - ; Il y a des mitrailleuses dans les pylônes de la mine, juste en face de vous ! DECOUVREZ LE DESTIN HORS-NORME D'EMILIENNE MOREAU, décorée de la croix de Guerre à 17 ans pour sa bravoure aux côtés des Alliés pendant la guerre de 14-18, et faite Compagnon de la Libération pour son engagement dans la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale.