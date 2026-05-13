Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

La Malédiction de la Vermimousse

Martin Meyronne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Une aventure vers l'inconnu pour vaincre une terrible malédiction et sauver tout un peuple. - Une épopée roc'ambolesque portée par des jeux de mots savoureux et un univers pétillant. - Un plaidoyer pour la différence. Au coeur des Vallées Envolées, derrière un épais rideau de brume, se cache Roc-en-Terre ; un village de Golems un peu particuliers. Goliath descend du premier équipage des Arpenteurs de Mythes, de vaillants explorateurs ayant jadis sillonné le monde. Malheureusement pour lui, voilà plus de trois siècles que ses ancêtres ont renoncé à leurs aventures pour se terrer derrière les murailles de leur cité. Ils s'y pensaient en sécurité... Mais, depuis peu, une terrible malédiction les frappe, recouvrant leur roche d'étranges végétaux. Pour Goliath cette situation est terrible ! Si les siens ne trouvent pas vite un antidote à cette Vermimousse, ce fléau finira par tous les briser. Son seul espoir réside entre les mains de la Vieille Fêlée et d'un artefact enchanté. Pour sauver les siens, Goliath doit renouer avec ses origines et s'élancer dans l'inconnu à la recherche des mythiques Dragonnes-Soeurcières.

Par Martin Meyronne
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Martin Meyronne

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Malédiction de la Vermimousse par Martin Meyronne

Commenter ce livre

 

La Malédiction de la Vermimousse

Martin Meyronne

Paru le 13/05/2026

256 pages

Gulf Stream

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383495659
9782383495659
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.