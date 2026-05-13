La Malédiction de la Vermimousse

- Une aventure vers l'inconnu pour vaincre une terrible malédiction et sauver tout un peuple. - Une épopée roc'ambolesque portée par des jeux de mots savoureux et un univers pétillant. - Un plaidoyer pour la différence. Au coeur des Vallées Envolées, derrière un épais rideau de brume, se cache Roc-en-Terre ; un village de Golems un peu particuliers. Goliath descend du premier équipage des Arpenteurs de Mythes, de vaillants explorateurs ayant jadis sillonné le monde. Malheureusement pour lui, voilà plus de trois siècles que ses ancêtres ont renoncé à leurs aventures pour se terrer derrière les murailles de leur cité. Ils s'y pensaient en sécurité... Mais, depuis peu, une terrible malédiction les frappe, recouvrant leur roche d'étranges végétaux. Pour Goliath cette situation est terrible ! Si les siens ne trouvent pas vite un antidote à cette Vermimousse, ce fléau finira par tous les briser. Son seul espoir réside entre les mains de la Vieille Fêlée et d'un artefact enchanté. Pour sauver les siens, Goliath doit renouer avec ses origines et s'élancer dans l'inconnu à la recherche des mythiques Dragonnes-Soeurcières.