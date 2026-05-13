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Par monts et par vaux

Soudière martin de La, Martin de La Soudière

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D'alpage en verger, l'ethnologue du dehors et arpenteur Martin de la Soudière, remarqué notamment pour son superbe Arpenter le paysage (2019), livre ici un abécédaire personnel et nourri de littérature des motifs paysagers. Une édition poche augmentée. D'alpage en verger, de bocage en sommet, d'étang en marais... Voici quelques-uns des motifs qui marquent en profondeur le territoire de la France tout comme les paysages intimes de l'ethnologue et arpenteur Martin de la Soudière, qui se définissait comme un ethno-poète. Dans cet abécédaire délibérément lacunaire, il en a répertorié vingt-trois et les décline de manière généreuse et joyeuse, selon cette approche qui lui est propre, personnelle et polyphonique, autant littéraire que géographique. Ces motifs paysagers sont aussi des lieux : non pas des hauts lieux, mais des lieux ordinaires, des lieux communs en commun. Singuliers, ils nous interpellent, notamment à travers la poésie et la littérature, et renvoient ainsi plus largement à notre culture de l'espace et de la nature. Cet ouvrage est aussi un appel à se rendre sur place, non comme un parcours fléché en suivant un guide, à la recherche du pittoresque, mais comme une promenade buissonnière, à l'écoute de nos sensibilités collectives et individuelles. " Loin de l'analyse cartésienne ou de la promotion d'un folklore désuet, le funambule Martin de la Soudière, joue sur le fil de ses impressions. Il invite le lecteur à en faire de même. " Martine Tabeaud, Préface Cette édition poche comprend un motif de plus : le ruisseau.

Par Soudière martin de La, Martin de La Soudière
Chez Anamosa

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Auteur

Soudière martin de La, Martin de La Soudière

Editeur

Anamosa

Genre

Récits de voyage

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Par monts et par vaux

Soudière martin de La, Martin de La Soudière

Paru le 13/05/2026

208 pages

Anamosa

12,00 €

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