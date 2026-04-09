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L'homme qui voulait être roi

House karen Elliott, Karen Elliott House

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L'ascension fulgurante de Mohammed ben Salmane racontée de l'intérieur : comment un jeune prince transforme l'Arabie saoudite et bouscule le monde. En moins d'une décennie, l'Arabie saoudite a changé de visage : femmes au volant, concerts géants, ouverture au monde, nouveaux droits... mais aussi répression politique et ambitions géopolitiques inédites. Karen Elliott House raconte cette révolution en marche à travers ses rencontres avec Mohammed ben Salmane et ses années d'observation du royaume. Qui est vraiment cet homme qui veut moderniser son pays à marche forcée ? Jusqu'où ira-t-il ? Et quel impact sur le reste du monde ? Un récit captivant, accessible et éclairant pour comprendre un leader qui façonne déjà le XXIe siècle.

Par House karen Elliott, Karen Elliott House
Chez Editions Saint-Simon

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Auteur

House karen Elliott, Karen Elliott House

Editeur

Editions Saint-Simon

Genre

Péninsule arabique

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L'homme qui voulait être roi

House karen Elliott, Karen Elliott House trad. Yves du Raden

Paru le 09/04/2026

234 pages

Editions Saint-Simon

22,00 €

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