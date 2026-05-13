Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Quand les services secrets avaient raison

Maurin Picard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La ruée des panzers aurait-elle pu être enrayée en 1940 ? Staline connaissait-il les plans d'invasion nazis de l'URSS en 1941 ? Le raid japonais sur Pearl Harbor se préparait-il réellement dans le plus grand secret ? L'irruption des troupes communistes chinoises en Corée en 1950 n'était-elle pas prévisible ? Les plans du Viêt-Minh à Diên Biên Phu en 1954 avaient-ils été éventés par le renseignement français ? Plus récemment, l'émergence du groupe "Etat islamique" en Irak, l'invasion de l'Ukraine ou l'attaque du Hamas contre Israël auraient-elles pu être contrecarrées ? Depuis 1940, si les attaques foudroyantes frappent l'opinion publique de stupeur, espions, militaires et diplomates en ont toujours relevé les signes avant-coureurs et ont tenté d'alerter leurs supérieurs. Le plus souvent en vain. L'aveuglement des dirigeants, les préjugés idéologiques, la sous-estimation de l'adversaire ou le déni du retour de la guerre ont joué un rôle déterminant dans le succès des assaillants. En nous plongeant au coeur de dix-huit surprises stratégiques, de la Blitzkrieg à Gaza, Maurin Picard tisse un fil conducteur : lorsque les élites civiles et militaires refusent d'écouter leurs services de renseignement, le pire se produit. Diplômé de relations internationales et stratégiques, ancien reporter et correspondant de presse écrite aux Etats-Unis, Maurin Picard est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les deux guerres mondiales et les conflits contemporains, dont Ils ont tué Monsieur H (Seuil, 2019) et Des héros ordinaires (Perrin, 2016).

Par Maurin Picard
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Maurin Picard

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand les services secrets avaient raison par Maurin Picard

Commenter ce livre

 

Quand les services secrets avaient raison

Maurin Picard

Paru le 13/05/2026

400 pages

Nouveau monde Editions

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380948233
9782380948233
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.