Quand les services secrets avaient raison

La ruée des panzers aurait-elle pu être enrayée en 1940 ? Staline connaissait-il les plans d'invasion nazis de l'URSS en 1941 ? Le raid japonais sur Pearl Harbor se préparait-il réellement dans le plus grand secret ? L'irruption des troupes communistes chinoises en Corée en 1950 n'était-elle pas prévisible ? Les plans du Viêt-Minh à Diên Biên Phu en 1954 avaient-ils été éventés par le renseignement français ? Plus récemment, l'émergence du groupe "Etat islamique" en Irak, l'invasion de l'Ukraine ou l'attaque du Hamas contre Israël auraient-elles pu être contrecarrées ? Depuis 1940, si les attaques foudroyantes frappent l'opinion publique de stupeur, espions, militaires et diplomates en ont toujours relevé les signes avant-coureurs et ont tenté d'alerter leurs supérieurs. Le plus souvent en vain. L'aveuglement des dirigeants, les préjugés idéologiques, la sous-estimation de l'adversaire ou le déni du retour de la guerre ont joué un rôle déterminant dans le succès des assaillants. En nous plongeant au coeur de dix-huit surprises stratégiques, de la Blitzkrieg à Gaza, Maurin Picard tisse un fil conducteur : lorsque les élites civiles et militaires refusent d'écouter leurs services de renseignement, le pire se produit. Diplômé de relations internationales et stratégiques, ancien reporter et correspondant de presse écrite aux Etats-Unis, Maurin Picard est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les deux guerres mondiales et les conflits contemporains, dont Ils ont tué Monsieur H (Seuil, 2019) et Des héros ordinaires (Perrin, 2016).