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Carte Saint François de Sales par 20

Ephèse diffusion, Association Ephese

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La spiritualité de saint François de Sales est une école de paix intérieure. Elle ne demande pas des performances spirituelles, mais une fidélité simple : apprendre à aimer Dieu dans le quotidien, avec douceur, constance et vérité. La prière salésienne touche parce qu'elle rejoint la vie réelle : les tensions, la fatigue, les épreuves, les relations, le travail... et elle y dépose une lumière apaisante. Au verso, une prière à Saint François de Sales qui rappelle simplement que la sainteté est possible pour tous et que chaque geste, même humble, peut devenir une offrande quand il est fait avec un amour sincère. Cette carte de prière offre une citation lumineuse et une prière courte, facile à reprendre chaque jour. Un support discret, facile à glisser dans un livre, dans son porte-feuille, à offrir et à distribuer autour de soi. Des paroles réconfortantes, pour grandir dans la confiance et l'amour.

Par Ephèse diffusion, Association Ephese
Chez Ephèse Diffusion

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Auteur

Ephèse diffusion, Association Ephese

Editeur

Ephèse Diffusion

Genre

Prière et spiritualité

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Carte Saint François de Sales par 20

Ephèse diffusion, Association Ephese

Paru le 09/04/2026

2 pages

Ephèse Diffusion

2,80 €

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Scannez le code barre 9782370881915
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