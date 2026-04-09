Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Quand j'étais vieux !

Claude Rizzo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Christophe Fenech, écrivain reconnu, a été mis à l'abri des problèmes du quotidien par une épouse prévoyante et organisée. Sa disparition le laissera démuni et désemparé. Un ami d'enfance ressurgit alors et fait naître une idée inattendue : fonder un club destiné à venir en aide aux conjoints survivants ayant à faire face aux démarches imposées par une administration tatillonne et par bien des organismes qui exigent leur lot de paperasserie. Ainsi naîtra l'association L'Ecole des veufs et des veuves, un lieu convivial, où ses membres pourront échapper à la solitude, créer de nouveaux liens sociaux et participer à des activités récréatives et distrayantes. Le succès sera au rendez-vous ! Les moments touchants, les situations burlesques et les scènes cocasses vont se succéder, prouvant ainsi qu'il existe bel et bien une vie après le veuvage. Parvient-on à écrire, sur un tel sujet, une histoire souriante et émouvante à la fois ? Claude Rizzo, dans son vingt-troisième ouvrage, nous démontre à nouveau son savoir-faire et ses qualités de romancier.

Par Claude Rizzo
Chez Editions Campanile

|

Auteur

Claude Rizzo

Editeur

Editions Campanile

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand j'étais vieux ! par Claude Rizzo

Commenter ce livre

 

Quand j'étais vieux !

Claude Rizzo

Paru le 09/04/2026

192 pages

Editions Campanile

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782369931423
9782369931423
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.