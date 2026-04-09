Quand j'étais vieux !

Christophe Fenech, écrivain reconnu, a été mis à l'abri des problèmes du quotidien par une épouse prévoyante et organisée. Sa disparition le laissera démuni et désemparé. Un ami d'enfance ressurgit alors et fait naître une idée inattendue : fonder un club destiné à venir en aide aux conjoints survivants ayant à faire face aux démarches imposées par une administration tatillonne et par bien des organismes qui exigent leur lot de paperasserie. Ainsi naîtra l'association L'Ecole des veufs et des veuves, un lieu convivial, où ses membres pourront échapper à la solitude, créer de nouveaux liens sociaux et participer à des activités récréatives et distrayantes. Le succès sera au rendez-vous ! Les moments touchants, les situations burlesques et les scènes cocasses vont se succéder, prouvant ainsi qu'il existe bel et bien une vie après le veuvage. Parvient-on à écrire, sur un tel sujet, une histoire souriante et émouvante à la fois ? Claude Rizzo, dans son vingt-troisième ouvrage, nous démontre à nouveau son savoir-faire et ses qualités de romancier.