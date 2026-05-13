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Entre ciel et feu

Benoît Valadier

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Dans ce témoignage exceptionnel, l'auteur nous plonge au coeur du Groupement de commandos parachutistes (GCP). Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, il revient sur les missions et opérations qui ont forgé ces hommes envoyés aux quatre coins du globe. Du Moyen- Orient aux Balkans, de l'Afrique à l'Afghanistan, chaque déploiement les a conduits dans des zones isolées et exigeantes où la moindre erreur peut coûter cher. Unité non-spéciale la plus prestigieuse de l'armée française, le GCP a notamment arpenté sans relâche, pendant près de dix ans, l'immensité désertique du Mali et du Niger. Véritable couteau suisse à la disposition des chefs tactiques des unités conventionnelles, il leur a offert la possibilité de mener des actions à haute valeur ajoutée venant concrétiser ou compléter celle des unités plus lourdes. Les commandos parachutistes ont ainsi contribué directement à l'affaiblissement des groupes armés djihadistes en les traquant dans leurs zones sanctuaires. Que ce soit par saut à haute altitude et infiltration sous voile, en hélicoptère, en véhicule ou à pied, ils ont été de tous les combats, traquant sans relâche l'ennemi, parfois au prix de leur vie. Ce livre vous fait entrer dans leur quotidien et vous emmène sans filtre avec eux au coeur de la mitraille. Bienvenue dans l'épopée du GCP au Sahel et ailleurs.

Par Benoît Valadier
Chez Mareuil éditions

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Auteur

Benoît Valadier

Editeur

Mareuil éditions

Genre

Géopolitique

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Entre ciel et feu

Benoît Valadier

Paru le 13/05/2026

Mareuil éditions

22,00 €

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