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#Roman francophone

Au revoir tristesse

Benedicte Geoffroy

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La vie de Bénédicte Geoffroy ne fut pas vraiment un fleuve tranquille. Elle nous raconte comment une petite fille, grâce à son courage et à sa détermination, va prendre en charge toute sa famille. Bénédicte est victime de l'amant de la mère de famille, un malade mental ultra-violent. Alors que la maman va sombrer dans un alcoolisme sévère, seul refuge au déchaînement de son conjoint, la jeune Bénédicte va assumer et assurer toute seule. L'autrice prendra plus tard le large, après de brillantes études, prenant une forme de revanche en exprimant son talent d'informaticienne, allant jusqu'à détourner d'importantes sommes d'argent via le Darknet. Ces avoirs lui permettront de relever le niveau de vie de sa famille, alors que leur bourreau est décédé. La Hackeuse finira par se faire prendre par la gendarmerie française à l'issue d'une course poursuite... Mais qui aura le dernier mot sur ce parcours et ce destin incroyables ? La Justice ? La Prison ? La famille ? L'argent ? Tout le monde devrait lire Bénédicte Geoffroy, elle souffle un vent dynamique de courage et d'imagination qui nous aident à affronter une réalité qui, de nos jours, devient de plus en plus contraignante.

Par Benedicte Geoffroy
Chez Editions Samsa

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Auteur

Benedicte Geoffroy

Editeur

Editions Samsa

Genre

Littérature française

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Au revoir tristesse

Benedicte Geoffroy

Paru le 20/03/2026

192 pages

Editions Samsa

20,00 €

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