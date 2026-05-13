Gen aux pieds nus Tome 5

" Tellement essentiel. " Arte Avec ce cinquième tome, Le Tripode arrive à mi-chemin de la réédition du chef-d'oeuvre de Keiji Nakazawa, fresque historique et intime qui raconte la vie à Hiroshima de 1945 à 1953. Ce cinquième tome nous plonge dans la vie au quotidien sous l'occupation, en suivant les aventures de gamins pris entre les soldats américains et les yakuzas. Hiver 1947-1948 : Voilà déjà deux ans que la bombe atomique a explosé et que le Japon est sous occupation américaine. Hiroshima renaît doucement de ses cendres et la vie reprend son cours, tandis que Gen retrouve son ami Ryûta, tombé dans les filets des yakuzas. Avec un vieil écrivain qui a perdu toute sa famille et deux autres gamins à la solde des maffieux, ils décident de repartir de zéro et de construire une nouvelle vie tous ensemble. Mais les intraitables yakuzas ne l'entendent pas de cette oreille...