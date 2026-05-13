La Femme du Kilimandjaro, une enquête qui prend racine aux sources de la vie. Une enquête menée par deux scientifiques : Simon Legrand pédiatre, mélancolique, et Anna Mestrallet glaciologue, révoltée. Rien ne les prédestinait à se rencontrer, jusqu'à ce qu'Anna découvre une microscopique et mystérieuse anomalie piégée dans un échantillon de glace. C'est le point de départ d'une incroyable aventure. Dès lors, les deux personnages vont s'attacher à résoudre cette énigme qui les réunit malgré eux. En toile de fond : Une nouvelle maladie qui menace l'humanité tout entière, la montagne, la recherche scientifique, la division cellulaire, et le réchauffement climatique. Car lorsque la température monte, les glaciers fondent et libèrent des secrets parmi les mieux conservés... Un thriller haletant et passionnant écrit à quatre mains. De la Préhistoire à nos jours, de Hanoï à Paris en survolant les Alpes, La femme du Kilimandjaro est aussi une belle déclaration d'amour à notre planète.