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Audaces d'un style

Isabelle Tamisier-Vétois, Elisabeth Caude

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Audaces d'un style explore la genèse d'une esthétique unique et inventive, située à la croisée des héritages classiques et des aspirations politiques d'un régime en mutation. Les dix années qui s'étendent de 1795 à 1804 voient s'épanouir un art de vivre foisonnant. Au goût de la fête de la jeunesse dorée et extravagante du Directoire répond, sous le Consulat, l'appétence pour le luxe d'une société en pleine recomposition. L'élégance des lignes et l'engouement pour l'exotisme, hérités du XVIIIe siècle, se conjuguent aux influences de Rome, de Pompéi, de la Renaissance, sans oublier celle de l'Egypte antique. Charles Percier et Pierre-Léonard Fontaine, décorateurs emblématiques, jouent un rôle déterminant dans l'élaboration de ce nouveau langage stylistique. Celui-ci trouve sa pleine expression dans les réalisations des plus célèbres artisans, parmi lesquels figurent les frères Jacob. A la manière d'un carnet de tendances imaginé par un architecte de l'époque, l'ouvrage invite à décrypter les formes, les motifs, les ornements et les couleurs qui traduisent ce renouveau stylistique. Il s'appuie également sur plusieurs exemples caractéristiques du luxe parisien, comme les hôtels de Madame Récamier et de la générale Moreau ou encore la demeure du couple consulaire rue Chantereine, pour mettre en lumière cet art de vivre qui s'illustre dans la sphère privée. Cette décennie voit également l'ascension politique du général Bonaparte. L'instauration du Consulat, puis du Consulat à vie, s'accompagne d'une redéfinition du cadre symbolique du pouvoir. Acajou et bois doré s'accordent aux matériaux précieux pour asseoir la légitimité de l'autorité naissante, dans un raffinement unique de lignes et d'ornements.

Par Isabelle Tamisier-Vétois, Elisabeth Caude
Chez Lienart

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Auteur

Isabelle Tamisier-Vétois, Elisabeth Caude

Editeur

Lienart

Genre

Design

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Audaces d'un style

Isabelle Tamisier-Vétois, Elisabeth Caude

Paru le 16/04/2026

192 pages

Lienart

35,00 €

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Scannez le code barre 9782359064889
9782359064889
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