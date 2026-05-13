" La Mort lucide " explore avec profondeur et clarté la question essentielle de la conscience au-delà de la mort. Paloma Cabadas, chercheuse espagnole en psychologie et en phénoménologie de la conscience, partage dans ce livre plus de vingt années d'expérience, de réflexions et de recherches sur les états posthumes et la survie de l'être. Loin des dogmes religieux comme du matérialisme réductionniste, l'auteure propose une approche rationnelle de l'immortalité de la conscience et du processus de désincarnation. Elle analyse les expériences de mort imminente, les rêves lucides, les sorties hors du corps et d'autres phénomènes au seuil de la mort, montrant qu'elle n'est pas une fin mais une transition de la conscience vers d'autres plans d'existence. Dans une langue riche et limpide, Paloma Cabadas invite le lecteur à comprendre le sens de la vie à la lumière de la mort et à faire de cette lucidité un outil d'évolution spirituelle. Ce livre est un ouvrage majeur pour qui cherche à concilier science, expérience et transcendance.