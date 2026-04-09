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Psychanalyse et psychologie du développement

René Pry

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Ce livre est consacré à l'enfant qui grandit et se transforme. Les psychanalystes d'enfants et les psychologues du développement se sont intéressés à ce même phénomène, mais parlent-ils vraiment du même enfantâ? S'agit-il de l'enfant au développement ordinaire ou de l'enfant au développement singulierâ? Parle-t-on de l'enfant tel qu'on l'imagine ou de l'enfant réelâ? Le but de ce livre - mais est-ce mission impossibleâ? - est d'essayer de comprendre les relations compliquées entre psychanalystes et psychologues, le contenu de leurs boîtes à outils, sans compter leur conception de la psychopathologie et leurs propositions d'intervention. Peut-on espérer un jour réconcilier les approches de ces deux "frères ennemis" dont l'objet d'étude est pourtant le mêmeâ? Certains y ont travaillé, d'autres ne le souhaitent pas, campant sur leur position et allant parfois jusqu'à la polémique. Mais gardons présent à l'esprit l'adage de Karl Popper : "Quand deux disciplines disent des choses différentes sur le même objet, il y en a au moins une des deux qui à tort" ...

Par René Pry
Chez Editions Tom Pousse

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Auteur

René Pry

Editeur

Editions Tom Pousse

Genre

Psychologie de l'enfant

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Psychanalyse et psychologie du développement

René Pry

Paru le 09/04/2026

192 pages

Editions Tom Pousse

19,50 €

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Scannez le code barre 9782353454310
9782353454310
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