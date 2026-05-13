Abécédaire des médecines de l'âme

Saviez-vous que Socrate, fondateur de notre pensée philosophique, était un adepte de la transe ? Découvrir les pratiques chamaniques, la transe, l'hypnose, les psychédéliques... , de l'Antiquité à nos jours. Un voyage issu d'expériences vécues par le Docteur Gérard Vigneron qui s'est initié à ces techniques dans le monde entier tout en suivant les grands colloques scientifiques sur les pouvoirs de l'esprit et de l'hyper-conscience. Dans cet abécédaire original, 80 termes nous proposent une synthèse brillante des savoirs dits irrationnels ainsi que des connaissances rationnelles sur ces sujets. Des réponses sérieuses et inédites à toutes les questions sur les états modifiés de conscience et sur les médecines de l'âme dans diverses traditions. Un livre qui va secouer bien des idées reçues !