L'île Fluffy

Il se passe toujours quelque chose dans l'univers onirique d'Animal Crossing ! Mais cette fois, ce sera intégralement en couleur et très ludique ! Moka est si heureuse sur son île. Entre chasse aux papillons et culture de son potager, la jeune fille partage son quotidien avec tous ses amis, la famille Tanuki, Keke, Marie et bien d'autres encore ! Toutes ces fêtes sont l'occasion de fêtes qui vous permettront de participer à de nombreux jeux illustrés dans ce volume !