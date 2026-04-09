Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

L'île Fluffy

Nintendo, Shiori Kanaki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il se passe toujours quelque chose dans l'univers onirique d'Animal Crossing ! Mais cette fois, ce sera intégralement en couleur et très ludique ! Moka est si heureuse sur son île. Entre chasse aux papillons et culture de son potager, la jeune fille partage son quotidien avec tous ses amis, la famille Tanuki, Keke, Marie et bien d'autres encore ! Toutes ces fêtes sont l'occasion de fêtes qui vous permettront de participer à de nombreux jeux illustrés dans ce volume !

Par Nintendo, Shiori Kanaki
Chez Soleil Productions

| 1 Partages

Auteur

Nintendo, Shiori Kanaki

Editeur

Soleil Productions

Genre

Kodomo/enfant

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'île Fluffy par Nintendo, Shiori Kanaki

Commenter ce livre

 

L'île Fluffy

Nintendo, Shiori Kanaki trad. Florent Gorges

Paru le 09/04/2026

75 pages

Soleil Productions

12,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302107533
9782302107533
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.