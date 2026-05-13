Vol. 1 Dans le train qui le ramène en Russie, le jeune prince Lev Mychkine rencontre Parfi one Rogojine, fou amoureux d'une certaine Nastassia Filippovna, grande beauté de la capitale. Lorsque le prince rejoint ses parents éloignés - la famille du général Epantchine -, il découvre que le nom de cette jeune femme, exaltée et fascinante, anime toutes les conversations. Propulsé malgré lui dans une haute société pétrie d'intrigues, de secrets et de rancunes, le prince, au coeur simple et bon, au point d'être pris pour un idiot, se laisse à son tour aimanter par cette dame aux camélias de Saint-Pétersbourg, devinant, derrière sa posture dévergondée, une grande souffrance. Vol. 2 Plusieurs mois se sont écoulés depuis le coup de théâtre chez Nastassia Filippovna, sa fuite tumultueuse avec Rogojine et la disparition du prince. La famille Epantchine, apaisée, s'installe en villégiature dans sa maison de campagne. Mais voilà qu'une rumeur annonce le retour en ville du prince. Il serait à la recherche de celle qui cristallise désirs et frustrations des uns et des autres, dans un formidable élan d'autodestruction. D'une grande bonté, qui déstabilise plus qu'elle ne conquiert son entourage, le prince se doit de la sauver. Mais à quel prix ? Peindre le portrait d'un homme "positivement bon", tel était le projet de Dostoïevski. Mais personne n'échappe à la force destructrice des passions, ni à l'agitation du monde.