Bouffées de chaleur

" C'est un événement inévitable dans la vie des femmes, mais tout le monde préfère éviter d'y regarder de trop près. La journaliste allemande Miriam Stein, elle, a choisi au contraire de mettre les pieds dans le plat dans cet essai et de s'attaquer au tabou de la ménopause. " Causette On n'en parle pas, ou alors pour stigmatiser celles qui y sont entrées. La ménopause reste un des derniers tabous de la condition féminine. A partir de son expérience personnelle d'une péri-ménopause précoce, Miriam Stein met les pieds dans le plat et mène l'enquête sur ce non-dit, battant en brèche les préjugés qui pèsent sur le vieillissement féminin.