Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Bouffées de chaleur

Miriam Stein

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" C'est un événement inévitable dans la vie des femmes, mais tout le monde préfère éviter d'y regarder de trop près. La journaliste allemande Miriam Stein, elle, a choisi au contraire de mettre les pieds dans le plat dans cet essai et de s'attaquer au tabou de la ménopause. " Causette On n'en parle pas, ou alors pour stigmatiser celles qui y sont entrées. La ménopause reste un des derniers tabous de la condition féminine. A partir de son expérience personnelle d'une péri-ménopause précoce, Miriam Stein met les pieds dans le plat et mène l'enquête sur ce non-dit, battant en brèche les préjugés qui pèsent sur le vieillissement féminin.

Par Miriam Stein
Chez La Découverte

|

Auteur

Miriam Stein

Editeur

La Découverte

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bouffées de chaleur par Miriam Stein

Commenter ce livre

 

Bouffées de chaleur

Miriam Stein trad. Jenny Bussek

Paru le 13/05/2026

192 pages

La Découverte

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782348089237
9782348089237
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.