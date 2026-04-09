Du palais de Venise au lac de Garde (1936-1945)

Un témoignage majeur. Publié discrètement en France en 1949, alors que l'auteur, écroué à Fresnes, attendait d'être rapatrié et jugé en Italie pour haute trahison, ce livre constitue l'un des principaux témoignages sur l'Italie fasciste, dans la période qui va du rapprochement avec l'Allemagne nazie jusqu'à la guerre mondiale, en passant par le conflit espagnol, l'Anschluss et les accords de Munich. Nommé ambassadeur de l'éphémère république de Salò à Berlin en 1943, Anfuso suivra jusqu'au bout l'apocalypse du dernier fascisme dans les ruines fumantes du Troisième Reich. Document hors pair, résolument partisan, ce récit saisissant, à la plume acérée et rehaussé de portraits inoubliables de Mussolini, Hitler, Goebbels, Ribbentrop, Chamberlain, Laval et tant d'autres, nous permet de mieux saisir la dimension tragique de cette époque et de ses enjeux. Cette édition, présentée et annotée par Maurizio Serra, a permis de corriger les nombreuses omissions et imprécisions du texte original, et comporte des passages importants qui furent ajoutés par l'auteur dans les versions parues dans l'après-guerre en Italie et en Allemagne.