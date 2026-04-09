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#Roman francophone

Big bang, mon amour

Théodore Desprez

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Enfant mélancolique du XIXe arrondissement de Paris, fils de parents séparés, Théodore a passé une grande partie de l'adolescence à se perdre dans le cannabis, jusqu'à l'ultime bad trip salvateur. A 15 ans, c'est dans le rap qu'il trouve consolation. Avec la musique, il comble le vide existentiel et la solitude qui le traverse. Quand son coeur semble littéralement le lâcher, et tandis que sa carrière est en pleine ascension, un deuil ancien se rappelle à lui. Celui de cet oncle Benoît, sorte d'alter ego sombre qui tourmente Théodore comme le fantôme de la folie qui le guette. Une grande sensibilité habite ce roman entre récit introspectif et d'apprentissage, où l'écriture et la poésie apparaissent comme un remède à la mélancolie. Et puis les voix ont débarqué, pas une seule, mais plusieurs, un peu comme des grappes entassées, et pour bien s'en rendre compte, faudrait s'imaginer des fantômes impatients qui veulent tous parler en même temps. Ca faisait un magma, un charabia de syllabes qui s'écrasaient à l'intérieur en tordant les voyelles.

Par Théodore Desprez
Chez Julliard

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Auteur

Théodore Desprez

Editeur

Julliard

Genre

Littérature française

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Big bang, mon amour

Théodore Desprez

Paru le 09/04/2026

208 pages

Julliard

20,90 €

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Scannez le code barre 9782260057727
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