La vie est belle malgré tout... Tandis que les parents de Yaëlle se déchirent, l'adolescente est envoyée chez son grand père. Le temps de cette séparation, elle va devoir vivre au rythme des marées, loin des siens... Incomprise et en colère, la jeune fille qui a depuis sa plus tendre enfance tissé un lien fort avec cet homme silencieux et attentif, trouvera à ses côtés un refuge et une écoute. Au fil de leurs échanges, il va lui transmettre un héritage invisible : celui des silences qui apaisent, des vagues qui racontent et du vent qui emporte les douleurs. Dans la maison des Landes bretonnes, bercée par les embruns et les souvenirs, ils vont partager un temps suspendu qui va donner de l'élan à la jeune fille et la transformer durablement. Car il faut bien retourner à l'école et reprendre sa vie en ville auprès d'une mère marquée par l'épreuve. Quand des années plus tard, son grand-père faiblit, Yaëlle ressent le besoin de revenir en Bretagne, auprès de ce vieil homme qui lui a tant apporté. Peut-être qu'elle pourra, à son tour, être une source d'apaisement pour lui... Véritable ode à la transmission, à la beauté des liens, à la force des mots tus et des gestes tendres, Là où danse le vent est l'oeuvre d'Enora Boutle, jeune artiste, qui entre au catalogue Glénat avec un album sensible, poétique et lumineux aux dessins délicats et expressifs et nous livre un récit qui célèbre la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus vrai. Un bel album et un beau moment de lecture.