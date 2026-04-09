Ce temps où nous mourons de ne pas vivre

Une chronique douce-amère du néoruralisme et de la quête de sens, ces antidotes en trompe-l'oeil au mal-être moderne des jeunes générations. Un récit littéraire, spirituel et social d'une justesse rare. Théophane a 30 ans, et ce fan de Georges Brassens ne trouve pas sa voie professionnelle et personnelle dans ce monde. Il décide de tout plaquer - son travail, Paris, ses amis - pour partir vivre en Anjou, au milieu des vignes, où il devient ouvrier agricole. Voilà des années que l'on nous vend la " reconnexion à la nature " comme la solution miracle à la plupart de nos problèmes et impasses. Loin d'un beau discours enchanteur relevant du mythe, ou du conte de fées moderne pour adultes désorientés, l'auteur propose un récit et des réflexions sur l'Homme et Dieu, et préfère - dans la solitude des vignes - se tourner vers le Beau, l'ascèse et le goût du travail bien fait.