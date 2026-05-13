Chloé et Maxence se rencontrent au lycée. C'est le printemps, la fin des années 2000, il y a les après-midis étirées par la weed, ce corps de l'autre qu'on découvre. Les parents essaient, échouent, Maxence se débat avec les injonctions à devenir un homme, Chloé s'affame ou raconte dans ses carnets. Bientôt ils profiteront de leurs vingt ans, le chaos planétaire enflera cet été-là, certaines colères aussi - Internet aura rendu le monde assourdissant. Alors viendra la trentaine, ce sera l'automne, quelques rêves s'égratigneront au tranchant du réel. Déjà, on collectionnera les souvenirs. En trois temps, trois virgules à la langue fiévreuse, Joanne Richoux dépeint une génération étourdie de bruits et d'images, qui veut croire encore aux histoires d'amour, à une petite musique ou à un parfum familier, pour se consoler du reste.