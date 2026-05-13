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#Roman francophone

Virgules

Joanne Richoux

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Chloé et Maxence se rencontrent au lycée. C'est le printemps, la fin des années 2000, il y a les après-midis étirées par la weed, ce corps de l'autre qu'on découvre. Les parents essaient, échouent, Maxence se débat avec les injonctions à devenir un homme, Chloé s'affame ou raconte dans ses carnets. Bientôt ils profiteront de leurs vingt ans, le chaos planétaire enflera cet été-là, certaines colères aussi - Internet aura rendu le monde assourdissant. Alors viendra la trentaine, ce sera l'automne, quelques rêves s'égratigneront au tranchant du réel. Déjà, on collectionnera les souvenirs. En trois temps, trois virgules à la langue fiévreuse, Joanne Richoux dépeint une génération étourdie de bruits et d'images, qui veut croire encore aux histoires d'amour, à une petite musique ou à un parfum familier, pour se consoler du reste.

Par Joanne Richoux
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Joanne Richoux

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Virgules

Joanne Richoux

Paru le 13/05/2026

240 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

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Scannez le code barre 9782330221553
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