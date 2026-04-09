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Grinbok

Juliette Bonte, Marcela Bolivar

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Vengeance et malédictions dans un incroyable univers de fantasy. A la mort de ses parents, Madeleine, 17 ans, hérite d'un livre écrit dans une langue inconnue. En essayant de le déchiffrer, elle est propulsée à Bordest, une étrange cité insalubre qui flotte dans les airs. Avec l'aide de Dorion, un jeune homme taciturne et maudit par les Grins , des esprits malfaisants, Madeleine découvre peu à peu le secret de ses origines. Mais leur enquête attire l'attention de Gud Ogger, un criminel cruel et impitoyable qui a juré la perte de Dorion...

Par Juliette Bonte, Marcela Bolivar
Chez Nathan

|

Auteur

Juliette Bonte, Marcela Bolivar

Editeur

Nathan

Genre

Mondes fantastiques

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Grinbok

Juliette Bonte, Marcela Bolivar

Paru le 09/04/2026

416 pages

Nathan

16,95 €

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Scannez le code barre 9782095059170
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