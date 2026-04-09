Entre deux ciels

Vengeance et malédictions dans un incroyable univers de fantasy. A la mort de ses parents, Madeleine, 17 ans, hérite d'un livre écrit dans une langue inconnue. En essayant de le déchiffrer, elle est propulsée à Bordest, une étrange cité insalubre qui flotte dans les airs. Avec l'aide de Dorion, un jeune homme taciturne et maudit par les Grins , des esprits malfaisants, Madeleine découvre peu à peu le secret de ses origines. Mais leur enquête attire l'attention de Gud Ogger, un criminel cruel et impitoyable qui a juré la perte de Dorion...