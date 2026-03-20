Cafés fleuris

Evadez-vous dans des cafés chaleureux et des jardins en fleurs : Café fleuris est le troisième carnet d'aquarelle de Sarah Simon, qui propose 25 projets accessibles aux débutants - sans aucun calque nécessaire ! Ce livre vous enseigne toutes les techniques de base de l'aquarelle à travers des instructions simples, étape par étape, pour que vous puissiez peindre en toute confiance dès aujourd'hui. Divisé en deux sections, il commence par les fondamentaux de cette discipline artistique, puis vous invite à réaliser vos propres oeuvres sur un papier aquarelle haut de gamme, sans bois. Blanc, épais et lumineux, ce papier résiste parfaitement à l'eau et à l'encre, sans risque de transparence. L'autrice a d'ailleurs peint tous ses modèles sur ce même papier, afin que vos créations soient aussi éclatantes que les siennes !