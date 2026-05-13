Timoté et les dinosaures

Timoté part à la rencontre des dinosaures ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains et sa famille. Aujourd'hui, avec Papi et Maxou, ils vont visiter une grande exposition sur les dinosaures ! Que de choses à découvrir ! Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu ? Est-ce qu'ils marchaient ? volaient ? nageaient ? Au fil de cette exposition, les enfants hésitent entre excitation, curiosité et... peur. Triceratops, compsognathus, ptérodactyles, stégosaures se succèdent au fil des pages avant l'arrivée du redoutable tyrannosaure ! Une aventure dans laquelle se reconnaîtront tous les enfants ! Votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !