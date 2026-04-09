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#Roman jeunesse

L'Ickabog

J.K. Rowling

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La Cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y manquait de rien, le roi portait la plus élégante des moustaches, et le pays était célèbre pour ses mets délicieux : Délice-des-Ducs ou Nacelles-de-Fées, nul ne pouvait goûter ses gâteaux divins sans pleurer de joie ! Mais dans tout le royaume, un monstre rôde : selon la légende, l'Ickabog habitait les Marécages brumeux et froids du nord du pays. On disait de cette créature qu'elle avait de formidables pouvoirs et sortait la nuit pour dévorer les moutons comme les enfants. Des histoires pour les petits et les naïfs ? Parfois, les mythes prennent vie de façon étonnante... Alors, si vous êtes courageux et voulez connaître la vérité, ouvrez ce livre, suivez deux jeunes héros déterminés et perspicaces dans une folle aventure qui changera pour toujours le sort de la Cornucopia.

Par J.K. Rowling
Chez Editions Gallimard

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Auteur

J.K. Rowling

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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L'Ickabog

J.K. Rowling trad. Clémentine Beauvais

Paru le 09/04/2026

384 pages

Editions Gallimard

20,00 €

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Scannez le code barre 9782075237901
9782075237901
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